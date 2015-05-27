​Азербайджанец пытался подкупить начальника тюремного отряда в России

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ На днях во Владимирской области прошел суд над 32 летним гражданином Азербайджана Агабалом Гаджиевым. Он признан виновным покушении на дачу взятки, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает Следственный комитет, брата Гаджиева посадили на 4 года в тюрьму в Ковровском районе. Гаджиев решил помочь родственнику. 16 апреля 2014 года он приехал в колонию, добился встречи с начальником отряда и попросил создать брату комфортные условия отбытия наказания, дополнительные привилегии, а в дальнейшем помочь с условно-досрочным освобождениием. Свою просьбу он опатил взяткой в 5 тысяч рублей. 3 недели спустя Гаджиев принес еще 5 тысяч и дорогой алкоголь. Однако, сотрудник колонии сообщил о взятке своему начальству. Гаджиев пытался сбежать на родину, но в марте его задержали в Москве.

По приговроу суда, он выплатит штраф в 500 тысяч рублей.