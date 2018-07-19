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    Азербайджанец пытался нелегально переправить в Европу граждан Шри-Ланки и Индии

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники пограничной службы Украины задержали на границе с Россией шесть нелегальных мигрантов - выходцев из Шри-Ланки и Индии, сообщает Report со ссылкой на "УкрИнформ".

    Так, украинские пограничники обнаружили шестерых иностранцев, не имевших при себе никаких документов и наблюдали, как два человека переплывают реку Западный Буг, по которой проходит линия границы. Об этом  они сразу сообщили своим польским коллегам. В результате совместных мероприятий, пограничники Польши задержали еще двух человек. Ими оказались граждане России и Азербайджана.

    Было установлено, что россиянин и азербайджанец намеревались переправить пятерых граждан Шри-Ланки и одного гражданина Индии на территорию Евросоюза.

    Сейчас ожидается передача польскими коллегами в Украину руководителей переправки, а задержанных украинскими пограничниками иностранцев, после установления их личностей, ждет привлечение к ответственности за попытку нарушения границы.

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