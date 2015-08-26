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    ​Азербайджанец продавал персики с героином на рынке в Челябинске

    Клиентскую базу мужчина сформировал через Интернет

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Челябинске задержан уроженец Азербайджана, продававший наркотики в персиках на одном из овощных рынков  города, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УФСКН России. 

    Согласно информации, правоохранительные органы Челябинска несколько недель назад выявили устойчивый канал сбыта героина, было задержано несколько покупателей. Оказалось, наркотик они приобретали у 28-летнего  уроженца Азербайджана на одном из овощных рынков.

    При задержании подозреваемого в двери его дорогостоящей иномарки обнаружено более 100 г концентрированного героина, расфасованного на мелкие партии.

    Подозреваемый помещен в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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