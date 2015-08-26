​Азербайджанец продавал персики с героином на рынке в Челябинске

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ В Челябинске задержан уроженец Азербайджана, продававший наркотики в персиках на одном из овощных рынков города, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу УФСКН России.

Согласно информации, правоохранительные органы Челябинска несколько недель назад выявили устойчивый канал сбыта героина, было задержано несколько покупателей. Оказалось, наркотик они приобретали у 28-летнего уроженца Азербайджана на одном из овощных рынков.

При задержании подозреваемого в двери его дорогостоящей иномарки обнаружено более 100 г концентрированного героина, расфасованного на мелкие партии.

Подозреваемый помещен в СИЗО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.