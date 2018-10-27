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    Азербайджанец приговорен к 11 годам лишения свободы за убийство украинского военнослужащего

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ При участии Киевской местной прокуратуры №4 в суде объявлен обвинительный приговор гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля текущего года убил военнослужащего в одном из столичных ресторанов.

    Как передает Report, во время конфликта в развлекательном заведении между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес военнослужащему, находился там во вне служебное время, смертельное ранение в шею.

    Совершив убийство, азербайджанец скрылся с места происшествия. Однако по результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий 03.02.2018 был задержан правоохранителями в городе Запорожье.

    По результатам судебного рассмотрения Днепровским районным судом города Киева объявлен приговор, по которому гражданин Азербайджана признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 11 годам лишения свободы.

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