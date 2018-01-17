Азербайджанец предстанет перед судом на Сахалине за избиение до смерти гражданина Армении

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего гражданина Республики Азербайджан. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Как передает Report, об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения на придворовой территории дома № 15 "а" по ул. Янтарной села Новотроицкого Анивского района тела 51-летнего уроженца Республики Армении с телесными повреждениями.

По версии следствия, потерпевший более 22 лет проживал с жительницей областного центра, они имели двоих совместных детей. За совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, потерпевший отбывал наказание в местах лишения свободы. В марте 2017 года, освободившись из колонии, он узнал, что его сожительница жила с другим мужчиной. Мужчина ушел, но продолжал приходить и звонить женщине.

15 августа потерпевший вместе со своей сожительницей поехали в гости к знакомым в село Новотроицкое. Обвиняемый отправился туда со своими друзьями на двух машинах и вызвал потерпевшего для разговора. Последний вышел из дома с еще одним гостем, после чего обвиняемый со своим знакомым стали их избивать. Затем в конфликт вмешались очевидцы. После этого обвиняемый вместе со своим знакомым сели в машины и покинули место происшествия. От полученных телесных повреждений один из мужчин скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.