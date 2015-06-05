​Азербайджанец попал под суд за попытку подкупить печорского полицейского

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ 48-летний гражданин Азербайджана признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Как передает Report, об этом сообщили в псковском межрайонном следственном отделе Следственного управления СК России по Псковской области.

Как отмечается в сообщении, суд признал доказательства достаточными для вынесения приговора.

Установлено, что 26 марта на дороге Печоры - Старый Изборск инспектор остановил злоумышленника за нарушение правил дорожного движения. В момент разбирательства по поводу совершения правонарушений, желая избежать административной ответственности, он попытался дать полицейскому взятку в размере одной тысячи рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей.