Азербайджанец помог задержать водителя, сбившего насмерть трехлетнего мальчика в Москве

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана Васиф Абышев, работающий в Москве таксистом, не дал уйти от правосудия водителю, который задавил молодую семью на Алтуфьевском шоссе.

Как передает Report, трагедия произошла в минувшее воскресенье около торгового центра «Алтуфьево».

29-летние супруги переходили дорогу на зеленый сигнал светофора с трехлетним сыном, когда их на огромной скорости снес автомобиль Skoda Octavia. В результате все члены семьи получили тяжелые травмы, позже мальчик скончался.

По словам очевидцев, водитель-убийца попытался скрыться в Гостиничном проезде, где расположен целый ряд узких улиц и можно легко спрятаться. Однако этого сделать виновнику аврии не удалось — за ним в погоню бросился Васиф Абышев на Hyundai Solaris, который стал очевидцем происшествия.

По словам Васифа, он мчался за Skoda Octavia несколько километров. Номера у автомобиля были в грязи, и мужчина опасался, что преступнику удастся сбежать. В конце-концов ему удалось блокировать машину. Когда таксист открыл дверь, лихач буквально вывалился из салона — настолько был пьян, пишет «КП».

Мужчина рассказал, что виновник трагедии вышел из машины и сел на землю. После этого Васиф посадил его в свой автомобиль, вызвал полицию и удерживал вплоть до приезда стражей порядка.

Экспертиза показала, что в момент трагедии в крови водителя было около 1 промилле алкоголя.