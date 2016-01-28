​Азербайджанец, погибший от рук соотечественника в Коми, будет похоронен на родине

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Российским врачам после многочасовой операции удалось спасти жизнь прапорщика азербайджанца Шахина Алиева, подозреваемого в убийстве соотечественника, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Напомним, что накануне утром на территории исправительной колонии города Микунь Республики Коми РФ прапорщик Шахин Алиев открыл стрельбу по своему сослуживцу Халиду Гасанову. Последний скончался на месте, а Алиев после этого попытался покончить жизнь самоубийством.

Состояние Ш.Алиева после вчерашней операции тяжелое, однако местным врачам удалось спасти его жизнь.

В свою очередь глава региональной общественной организации "Азербайджан" в Коми Акиф Микаилов сообщил, что, скорее всего, Халида Гасанова похоронят на родине в Азербайджане.

Ранее сообщалось, что поводом для конфликта могло стать получение Алиевым единовременной выплаты на приобретение жилья. По факту проводится расследование.