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    Азербайджанец осуждён на 4 года за использование рабского труда в Мончегорске

    Кроме того, он совершил мошенничество

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Вступил в законную силу приговор Мончегорского городского суда Мурманской области от 11 февраля 2015 года по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджанской республики Гасанли А.М.

    Как передает Report, об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

    Приговором суда Гасанли признан виновным в использовании рабского труда.

    В судебном заседании установлено, что Гасанли с целью обеспечения себя материальными средствами и повышения собственного уровня благосостояния под вымышленным предлогом получения достойного заработка за выполнение работ использовал принудительный безвозмездный труд одиноко проживающих лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации, не имеющих родственников и постоянного источника дохода.

    В этих целях он удерживал потерпевших по месту своего жительства, забрал их паспорта и высказывал угрозы применения физического насилия.

    Кроме того, совершил мошенничество, в результате которого один из потерпевших был лишен единственного имеющегося у него жилья.

    За совершенные преступления Гасанли назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Мурманской области.

    Не согласившись с выводами суда о размере назначенного наказания в виде лишения свободы, осужденный обжаловал приговор в Мурманский областной суд, однако судом его доводы признаны несостоятельными, в удовлетворении жалобы отказано, приговор Мончегорского городского суда Мурманской области оставлен без изменения.

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