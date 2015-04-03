Азербайджанец осуждён на 4 года за использование рабского труда в Мончегорске

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Вступил в законную силу приговор Мончегорского городского суда Мурманской области от 11 февраля 2015 года по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджанской республики Гасанли А.М.

Как передает Report, об этом сообщает прокуратура Мурманской области.

Приговором суда Гасанли признан виновным в использовании рабского труда.

В судебном заседании установлено, что Гасанли с целью обеспечения себя материальными средствами и повышения собственного уровня благосостояния под вымышленным предлогом получения достойного заработка за выполнение работ использовал принудительный безвозмездный труд одиноко проживающих лиц, находящихся в сложной жизненной ситуации, не имеющих родственников и постоянного источника дохода.

В этих целях он удерживал потерпевших по месту своего жительства, забрал их паспорта и высказывал угрозы применения физического насилия.

Кроме того, совершил мошенничество, в результате которого один из потерпевших был лишен единственного имеющегося у него жилья.

За совершенные преступления Гасанли назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Мурманской области.

Не согласившись с выводами суда о размере назначенного наказания в виде лишения свободы, осужденный обжаловал приговор в Мурманский областной суд, однако судом его доводы признаны несостоятельными, в удовлетворении жалобы отказано, приговор Мончегорского городского суда Мурманской области оставлен без изменения.