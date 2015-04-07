​Азербайджанец ножницами вспорол живот своей возлюбленной

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В городе Иваново вынесен приговор в отношении 24-летнего гражданина Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сайт Прокуратуры РФ Ивановской области, он обвиняется по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Судом было выяснено, что вечером 4-го октября прошлого года обвиняемый мужчина, находясь в коммунальной квартире, на почве ревности стал конфликтовать со своей сожительницей. В ходе ссоры молодой человек схватил лежавшие на столе ножницы и проткнул ими живот потерпевшей.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, суд приговорил гражданина Азербайджана к двум с половиной годам колонии общего режима.

Как сообщили в прокуратуре Ивановской области, приговор суда вступил в законную силу.