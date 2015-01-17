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    ​Азербайджанца, убившего сокамерника, ждет новый суд

    Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего азербайджанца

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Новомосковская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего азербайджанца, обвиняемого в убийстве.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, подозреваемый и его жертва являлись осужденными, а сам конфликт разгорелся в стенах исправительной колонии № 6, расположенной в городской черте.

    За решетку азербайджанец угодил сравнительно недавно - в конце марта 2014 года. Новое преступление он совершил спустя почти пять месяцев отбывания наказания, в августе.

    "Между двумя осужденными произошел конфликт. В ходе него выходец из бывшей советской республики несколько раз ударил своего оппонента заостренным концом столовой ложки по левой руке и в область грудной клетки. Последнее ранение затронуло сердце и в дальнейшем привело к смерти осужденного", - рассказали подробности случившегося в пресс-службе областной прокуратуры.

    В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. А возбужденное в отношении него уголовное дело передано на рассмотрение местных судебных органов.

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