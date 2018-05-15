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    Азербайджанец-нелегал из Швеции попался на российско-финской границе

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Финские пограничники задержали в следовавшем в Россию поезде гражданина Азербайджана, который какое-то время жил в ЕС по поддельнм документам.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили 14 мая в Пограничной охране Финляндии.

    Сообщается, что задержание произошло 5 мая. При проверке документов мужчина предъявил паспорт гражданина Азербайджана, однако при нём нашли также поддельные латвийские водительские права и ВНЖ.

    Как выяснилось, он был депортирован из Швеции в 2015 году из-за отсутствия необходимых условий для въезда в страну. После этого он раздобыл поддельные латвийские документы, и интегрировался по ним, вернувшись жить в Швецию.

    "По окончании расследования в Финляндии на мужчину был наложен штраф за нарушение закона об иностранцах, после чего он был выдворен в Россию. Шведские власти продолжают своё расследование", – заявили в финском ведомстве. 

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