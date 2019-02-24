Гражданин Азербайджана совершил ДТП в Петербурге, есть погибшие и раненые - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В социальных сетях опубликованы фотографии водителя, который наехал на пешеходов в Петербурге.

Как передает Report, инцидент произошел в ночь 24 февраля. BMW X6 выехал на тротуар Невского проспекта и сбил людей, в результате чего погибли двое мужчин, еще три человека были госпитализированы.

За рулем BMW X6 был 30-летний Мурад, который живет в Петербурге около девяти лет — в город он переехал из Азербайджана.

За последние два года в его отношении было составлено 55 протоколов об административном нарушении. Также автомобилист имеет задолженность по штрафам. Мужчина занимается продажей красивых номеров для автомобилей.

***14:36

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Гражданин США погиб в результате ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, когда внедорожник BMW X6 сбил пешеходов на тротуаре.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Один из погибших — гражданин США 1978 года рождения», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что второй жертвой аварии стала 39-летняя жительница Москвы.

Авария произошла в ночь на 24 февраля в Центральном районе Петербурга, на Невском проспекте. В результате происшествия ещё три человека были госпитализированы.