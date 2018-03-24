Азербайджанец на фуре с санкционными яблоками сбежал от смоленских пограничников, но попался белорусским

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Водитель большегруза из Азербайджана устроил погоню со смоленскими пограничниками. Мужчина пытался скрыться от преследования в Беларуси, но там его и задержали.

Как передает Report, ЧП произошло на минувшей неделе. По данным пресс-службы пограничного управления регионального УФМБ, водитель фуры проигнорировал требование пограничников об остановке.

— При этом, совершая опасное маневрирование, создал угрозу для жизни и здоровья состава наряда. Скрываясь от организованного преследования, водитель был вынужден снова вернуться на территорию Беларуси, где в ходе организованного взаимодействия был задержан белорусскими коллегами, — прокомментировали в ведомстве.

Выяснилось, что тяжелогруз перевозил около 4,5 тонн яблок. 22 марта мировой судья Краснинского района приговорил гражданина Азербайджана к аресту на 7 суток. После этого срока за неоднократные нарушения российского законодательства рассмотрят вопрос о выдворении мужчины с территории страны.