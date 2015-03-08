Азербайджанец попытался провезти на территорию России около тонны тюльпанов

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ В Калининград таможенники не пустили 15,5 тыс. польских тюльпанов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь областной таможни Оксана Иванова.

По ее словам, ночью в пункт пропуска в Мамоново приехал автомобиль "Форд", за рулем которого находился уроженец Азербайджана.

"Ночью во время проведения таможенного контроля в грузовом отсеке автомобиля Ford, за рулем которого был уроженец Азербайджана, инспекторы обнаружили 15,5 тыс. свежесрезанных тюльпанов различной окраски (белая, красная, желтая, розовая) без разрешительных фитосанитарных документов", — сказала Иванова.

Общий вес товара составил 695,75 кг.

Согласно акту карантинного фитосанитарного контроля (надзора) о нарушении порядка ввоза на территорию РФ и в свободные от карантинных объектов зоны, ввоз вышеуказанной подкарантинной продукции растительного происхождения на таможенную территорию Таможенного союза запрещен.

В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Все цветы возвращены в Польшу.