​Азербайджанец дал взятку камчатскому участковому за фруктовый ларек

Баку. 6 Июля. REPORT.AZ/ В Камчатском крае уроженец Азербайджана предстанет перед судом за дачу взятки должностному лицу.

Как передает Report, следователи петропавловского отдела СУ СКР по Камчатскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины.

Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, в апреле 2016 года обвиняемый находился в служебном кабинете участкового пункта полиции, расположенном по улице Тушканова в Петропавловске-Камчатском. Там он передал участковому уполномоченному полиции УМВД России по Петропавловску-Камчатскому взятку в размере трех тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности знакомой обвиняемого, незаконно разместившей нестационарный объект торговли (ларек), которой он поставлял для реализации фрукты и овощи.

После передачи денег злоумышленник был задержан сотрудниками полиции. Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, — сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Денис Волощенко. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.