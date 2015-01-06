​Задержан азербайджанец-поставщик нелегальных мигрантов в Европу

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Спецназ Государственного пограничного комитета Беларуси оборвал канал нелегальной миграции в Евросоюз.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, об этом сообщает пресс-секретарь Госпогранкомитета Александр Тищенко.

Во время специальной операции гродненские пограничники вместе со спецназом перекрыли канал нелегальной миграции в Литву. Они задержали организатора канала, его пособников и 12 незаконных мигрантов из Азии.

Пособники - уроженцы Азербайджана и Узбекистана - на двух микроавтобусах подвезли к границе с Литвой группы нелегалов. В точке сбора их ждал организатор. Им оказался выходец из Чечни, гражданин Российской Федерации, который собирался перевести их через границу.

На данный момент ведется проверка преступной группы, подозревается их причастность к террористической и экстремистской деятельности.