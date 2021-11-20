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В Азербайджане задержаны члены преступной группировки, торгующей фальшивой криптовалютой

В Азербайджане задержаны члены преступной группировки, торгующей фальшивой криптовалютой В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД), были разоблачены члены организованной преступной группировки, которые, используя возм
Происшествия
20 ноября 2021 г. 17:34
В Азербайджане задержаны члены преступной группировки, торгующей фальшивой криптовалютой

В результате оперативно-технических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел (МВД), были разоблачены члены организованной преступной группировки, которые, используя возможности социальных сетей, войдя в доверие, мошенническим путем присвоили крупную сумму денег ряда граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в Главное управление поступила оперативная информация о том, что группа лиц обманула ряд граждан и завладела их деньгами, создав под видом инвестиционной компании сетевой бизнес. В ходе расследования, проведенного сотрудниками Главного управления с участием специалистов Центрального банка Азербайджана, было установлено, что жители Баку - Гюлара Абдуллаева, Хаял Яхьяев и другие учредили в стране компанию под названием “Insuccess”. Затем они посредством мошеннической пирамиды "OCOS" через созданную ими компанию организовали пиар в социальных сетях.

Эти лица создали в сети Интернет через специальные локальные программы фактически несуществующую криптовалюту, якобы организовали ее продажу на международном валютном рынке и обманным путем завладели денежными средствами граждан, посулив высокие доходы.

В ходе расследования было установлено, что члены преступной банды обманули в общей сложности около 10 тысяч граждан. В ходе обыска помещений, арендованных членами группировки, были найдены вещественные доказательства их преступной деятельности. Мошенники были задержаны.

В отношении Гюлары Абдуллаевой и Хаяла Яхьяева возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса АР. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda saxta kriptovalyuta satan cinayətkar dəstə üzvləri saxlanılıb

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