Азербайджанец, обвиняемый в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии, отказался давать показания в суде

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Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Ровшана Гадирова, обвиняемого в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии и других арабских странах.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова гособвинитель объявил обвинительный акт.

Р.Гадиров признал себя частично виновным по выдвинутому в его отношении обвинению.

Затем Р.Гадирову предложили дать на суде показания. Отказавшись, он заявил, что не желает выступать на данном этапе: "Я не согласен с тем, о чем говорится в обвинении. Мы занимались лишь доставкой в арабские страны гуманитарной помощи".

Очередное судебное заседание назначено на 15 августа.

Отметим, что Р.Гадиров был задержан сотрудниками Службы госбезопасности. В его отношении выдвинуто обвинение по поводу участия в незаконных вооруженных формированиях в различных странах.