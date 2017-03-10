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    В России азербайджанец приговорен к пожизненному заключению

    Оглашен приговор участникам возглавляемой Азадом Мамедовым преступной группы© Courtesy İmage

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В российском Владимире оглашен приговор участникам возглавляемой азербайджанцем Азадом Мамедовым преступной группы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Следственный Комитета России по Владимирской области,  группа  с 2009 по 2013 годы совершила 25 преступлений, включая пять убийств. Их незаконный заработок составил порядка  40 миллионов рублей (1,1 млн. манатов).

    Азад Мамедов и наиболее активный участник группы Джафар Мирзоев осуждены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

    Другие участники - Саидмахмуд Аброров, Гамид Джахангиров, Елена Якимова, Ирина Критская, Ибрагим Мамедов, Мария Разумова приговорены к различным срокам лишения свободы от 17 до 4 лет 6 месяцев.

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