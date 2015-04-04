​Азербайджанцы похитили знакомого и требовали от него 300 тыс. долларов

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге суд рассмотрит дело двоих уроженцев Азербайджана, которые обвиняются в похищении человека, вымогательстве и незаконном обороте оружия.

Как передает Report со ссылкой на "Росбалт", об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Согласно информации, следствием установлено, что 22 сентября 2014 года подозреваемые похитили своего знакомого и поместили в квартиру одного из домов на Приморском проспекте. Там они требовали от мужчины в обмен на свободу 300 тыс. долларов.

При этом в заточении потерпевший находился вплоть до 10 октября, пока полиция не вышла на похитителей и не задержала их в ходе операции. Во время обыска жилища стражи порядка нашли у одного из злоумышленников пистолет Макарова с глушителем и патроны к нему.

К этому моменту расследование дела завершено. Слово за судьей.