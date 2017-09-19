Обвиняемые в эксплуатации гражданина Украины азербайджанцы были оправданы

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по уголовному делу в отношении Намика Джахангирова, Махсуда Алиева, Атамали Алиева, Адалята Алиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова был зачитан приговор.

По приговору суда в отношении подсудимых вынесли оправдательный приговор.

Отметим, что согласно обвинительному акту эти лица считались виновными в эксплуатации в Азербайджане гражданина Украины Виктора Порошенко. Они держали этого человека на даче в Баку и эксплуатировали.

За период следствия в отношении Намика Джахангирова, Махсуда Алиева, Атамали Алиева, Адалята Алиева была избрана мера пресечения в виде передачи под полицейский контроль.

Они обвинялись по ст. 144-2.2.6 УК.

Напомним, что согласно информации из министерства внутренних дел, факт эксплуатации иностранного гражданина был выявлен в апреле 2016 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Азербайджана.

Приехавший 17 лет назад в Азербайджан из Днепропетровской области гражданин Украины был обнаружен в специальном фермерском хозяйстве на территории массива "Лахыдж баглары" в абшеронском поселке Бильгях.

Полицейские обнаружили мужчину в ужасном состоянии, он не мог говорить, изъяснять свои мысли, создавал впечатление бомжа. Мужчина нуждался в лечении.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина периодически приезжал в Азербайджан, чтобы работать. В 1999 году связь между ним и семьей прервалась. Люди, у которых он арендовал жилье, отобрали у украинца документы, плохо кормили его, часто избивали и заставляли смотреть за животными (свиньями).

Зимой мужчину заставляли купаться холодной водой. Таким образом, гражданина иностранного государства превратили в прислугу. Воспользовавшись его зависимым положением, предприниматели передавали его из рук в руки.

В 2012 году в Украине его признали без вести пропавшим и выписали. Найти близких пострадавшего не удалось.