Азербайджанец проведет два года в колонии за обман своих соотечественников в России

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Центральный районный суд Тюмени признал 55-летнего азербайджанца Эльмана Байрамова виновным в мошенничестве, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По приговору суда он проведет в колонии строгого режима два года. Обвиняемый признал свою вину и написал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Э.Байрамов имеет высшее образование, по документам он является генеральным директором ООО "Металлопрокат ММК" с 2014 года.

Обвиненный обманным путем вошел в доверие к семейной паре азербайджанцев, которая решила купить комнату в общежитии для сына-студента, попросив у них 100 тыс. рублей за нахождение дешевой подходящей квартиры.

В результате махинаций семья была вынуждена для внесения первого взноса предоплаты за квартиру сдать в ломбард золотые украшения на общую сумму 27,716 тыс. рублей. Там же в ломбарде супруги передали Э.Байрамову 100 тыс. рублей задатка, после чего последний исчез.

Через несколько дней семейная пара обнаружила мошенника с остатками их денег - 16 тыс. рублей, вернув их силой.

Аферист заявил в полицию о грабеже и через час патруль задержал семейную пару. Разобравшись в ситуации, полицейские отпустили семейную чету и задержали мошенника.

Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и обязал Байрамова возместить ему 83,5 тыс. рублей причиненного материального вреда.