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    Азербайджанец приговорен к пожизненному заключению в России

    Адвокаты обвиняемого заявили, что будут обжаловать приговор в Верховном суде РФ

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Московский городской суд приговорил к пожизненному заключению азербайджанца Халила Сарыева, застрелившего в апреле 2014 года из охотничьего карабина капитана полиции Сергея Жадобкина, сообщает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

    Последний вместе с коллегами пытался задержать в квартире Сарыева его знакомых, подозреваемых в убийстве земляка. Однако подсудимый, вместо того чтобы сдать предполагаемых преступников полиции, сам открыл стрельбу по оперативникам, когда те вошли в квартиру для задержания подозреваемых.

    Дело об убийстве капитана полиции получило немалый резонанс. В прениях сторон в Мосгорсуде принял участие лично прокурор Москвы Владимир Чуриков. 

    После  оглашения приговора  адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор в Верховном суде России.

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