Азербайджанец подозревается в совершении смертельного ДТП в Киеве

Киев. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Киеве 25 сентября произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб водитель одного из автомобилей, а его пассажирка госпитализирована, передает украинское бюро Report.

Сообщается, что "BMW 523" в Голосеевском районе Киева на большой скорости сбил "Chevrolet Tacuma". В результате столкновения "Chevrolet" несколько раз перевернулся, его водитель вылетел через окно и скончался практически сразу, а пассажир - жена водителя - госпитализирован.

"BMW" в результате удара загорелся, водитель скрылся с места происшествия.

Отмечается, что свидетели узнали в виновнике ДТП уроженца Азербайджана Кафара Багиева.

Правоохранители Украины на данный момент проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания водителя. По предварительной информации, именно он нарушил правила дорожного движения, в частности не предоставил преимущество "Chevrolet", что привело к столкновению.