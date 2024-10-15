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Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух разыскиваемых лиц

Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух разыскиваемых лиц Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух находившихся в международном розыске иностранных граждан, которые были задержаны на территории страны.
Происшествия
15 октября 2024 г. 13:44
Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух разыскиваемых лиц

Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух находившихся в международном розыске иностранных граждан, которые были задержаны на территории страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что направили на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям ходатайства компетентных органов Великого Герцогства Люксембург о выдаче гражданина Франции Седрика Мишеля 1987 года рождения, который обвиняется в совершении экономических преступлений и объявлен в международный розыск, а также Румынии о выдаче гражданина Турции Огуза Аталая 1975 года рождения, который подозревается в незаконной перевозке мигрантов организованной преступной группой и также находится в международном розыске.

"Решением суда, на основании Европейской конвенции об экстрадиции и Дополнительных протоколов к ней задержанные были переданы компетентным органам Румынии и Люксембурга в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan iki nəfəri Rumıniya və Lüksemburqa təhvil verib

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