Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух разыскиваемых лиц

Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух находившихся в международном розыске иностранных граждан, которые были задержаны на территории страны.

Азербайджан выдал Румынии и Люксембургу двух находившихся в международном розыске иностранных граждан, которые были задержаны на территории страны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что направили на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям ходатайства компетентных органов Великого Герцогства Люксембург о выдаче гражданина Франции Седрика Мишеля 1987 года рождения, который обвиняется в совершении экономических преступлений и объявлен в международный розыск, а также Румынии о выдаче гражданина Турции Огуза Аталая 1975 года рождения, который подозревается в незаконной перевозке мигрантов организованной преступной группой и также находится в международном розыске.

"Решением суда, на основании Европейской конвенции об экстрадиции и Дополнительных протоколов к ней задержанные были переданы компетентным органам Румынии и Люксембурга в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции", - подчеркивается в сообщении.