Баку. 16 август. REPORT.AZ/ Азербайджан выдал Казахстану обвиняемого в сбыте наркотиков.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Казахстана, из Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Ариф Ахмедов. Мужчину подозревают в том, что он в группе лиц по предварительному сговору незаконно приобрел и хранил в целях сбыта наркотики в особо крупном размере.

Решение о выдаче А.Ахмедова было принято в июле генеральной прокуратурой Азербайджана согласно запросу казахстанской стороны.