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    Азербайджан выдал Казахстану обвиняемого в сбыте наркотиков

    Решение о выдаче казахстанца было принято в июле генеральной прокуратурой Азербайджана

    Баку. 16 август. REPORT.AZ/ Азербайджан выдал Казахстану обвиняемого в сбыте наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Казахстана, из Азербайджана для привлечения к уголовной ответственности экстрадирован Ариф Ахмедов. Мужчину подозревают в том, что он в группе лиц по предварительному сговору незаконно приобрел и хранил в целях сбыта наркотики в особо крупном размере.

    Решение о выдаче А.Ахмедова было принято в июле генеральной прокуратурой Азербайджана согласно запросу казахстанской стороны. 

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