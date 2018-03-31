 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обороны

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 31-го марта в городе Гиресун состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли и министром обороны Грузии Леваном Изория.

    Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, после встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

    В ходе пресс-конференции, состоявшейся после переговоров, министры обороны проинформировали средства массовых информаций об обсуждаемых вопросах и итогах встречи.

    Во время выступления перед представителями медиа генерал-полковник З.Гасанов пригласил своих коллег принять участие в очередной встрече министров обороны трех стран в подобном формате, которая состоится в Азербайджане.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi