Азербайджан, Турция и Грузия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере обороны

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 31-го марта в городе Гиресун состоялась трехсторонняя встреча между министром обороны Азербайджана, генерал-полковником Закиром Гасановым, министром национальной обороны Турции Нуреттином Джаникли и министром обороны Грузии Леваном Изория.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, после встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обороны между Азербайджаном, Турцией и Грузией.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся после переговоров, министры обороны проинформировали средства массовых информаций об обсуждаемых вопросах и итогах встречи.

Во время выступления перед представителями медиа генерал-полковник З.Гасанов пригласил своих коллег принять участие в очередной встрече министров обороны трех стран в подобном формате, которая состоится в Азербайджане.