Азербайджан расширит финансирование сферы здравоохранения

В 2022 году расходы государственного бюджета Азербайджана на сферу здравоохранения составят 1 443,37 млн манатов

В 2022 году расходы государственного бюджета Азербайджана на сферу здравоохранения составят 1 443,37 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

В дальнейшем планируется продолжить увеличение расходов на эту сферу. В 2023 году на здравоохранение будет направлено 1 488,6 млн манатов, в 2024 году - 1 538,1 млн манатов, а в 2025 году - 1 587,4 млн манатов.

Соответственно увеличится и удельный вес здравоохранения в расходах госбюджета. Так, если в следующем году этот показатель составит 4,98%, то через год - 5,2%, в 2024 году - 5,37%, в 2025 году - 5,54%.