Азербайджан примет участие на антитеррористических учениях в Киргизии

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Бишкеке прошел тренинг по подготовке совместного антитеррористического учения компетентных органов государств Содружества "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в нем приняли участие представители спецслужб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

В ходе тренинга отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности спящих ячеек международных террористических организаций.

Первый этап антитеррористического учения пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества. Заключительный этап состоится на территории Киргизии.