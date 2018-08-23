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    Азербайджан примет участие на антитеррористических учениях в Киргизии

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Бишкеке прошел тренинг по подготовке совместного антитеррористического учения компетентных органов государств Содружества "Иссык-Куль - Антитеррор - 2018".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в нем приняли участие представители спецслужб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

    В ходе тренинга отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности спящих ячеек международных террористических организаций.

    Первый этап антитеррористического учения пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества. Заключительный этап состоится на территории Киргизии.

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