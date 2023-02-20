Азербайджан представлен на международной оборонной выставке в Абу-Даби

Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана принимает участие в международной оборонной выставке и конференции İDEX-2023.

Делегация министерства оборонной промышленности Азербайджана принимает участие в международной оборонной выставке и конференции İDEX-2023.

Об этом Report сообщили в министерстве.

20-24 февраля 2023 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов, городе Абу-Даби, проходит международная оборонная выставка и конференция İDEX-2023, традиционно организуемая каждые два года.

В выставке, которую объявил открытой заместитель премьер-министра – министр по вопросам президентских дел ОАЭ шейх Мансур бин Зайед Аль Нахайян, принимает участие делегация Азербайджана во главе с министром оборонной промышленности Мадатом Гулиевым.

В выставке, на которой представлены более 1 350 ведущих компаний и 350 делегаций из 65 стран мира, демонстрируется продукция оборонного назначения по 145 наименованиям, произведенная на предприятиях Миноборонпрома Азербайджана.

В рамках выставки запланирована встреча М.Гулиева с государственными и правительственными лицами ОАЭ, руководителями ряда делегаций и представителями ведущих компаний.