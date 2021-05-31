Азербайджан передал Молдове находящегося в международном розыске

В соответствии с требованиями национального законодательства и международными договорами, сторонниками которых мы выступаем, в том числе Минской конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в рамках двустор

В соответствии с требованиями национального законодательства и международными договорами, сторонниками которых мы выступаем, в том числе Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в рамках двусторонних отношений между Генпрокуратурами Республики Молдова и Азербайджанской Республики в Генпрокуратуру Азербайджана поступил запрос о выдаче правоохранительным органам Молдовы для исполнения решения суда лица, совершившего преступление на территории Молдовы.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, установлено, что гражданин Республики Молдова Максим Прейда, приговоренный постановлением Сорокинского суда от 27.10.2016 года к 8 годам лишения свободы, привлек несовершеннолетнего к преступной деятельности и проникнув в дом проживающей в городе Сорока Анжелы Мунтян, украл из дома предметы на сумму 245 тысяч молдавских леев, чем причинил им крупный ущерб.

Максим Прейда был объявлен в международный розыск.

Запрос Генпрокуратуры Молдовы об установлении местоположения разыскиваемого лица в Генпрокуратуру Азербайджана был обеспечен, 31.05.2021 года Максим Прейда при сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был передан правоохранительным органам Молдовы.