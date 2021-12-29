Азербайджан передал Армении гражданское лицо армянского происхождения

Азербайджан передал Армении гражданское лицо армянской национальности.

Азербайджан передал Армении гражданское лицо армянского происхождения.

Как передает Report, об этом говорится в информации, распространенной Госкомиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

"Сегодня гражданское лицо армянского происхождения Вердян Армен Абрикович 24.04.1971 г.р., заблудившись, перешел на территорию, подконтрольную азербайджанским военным. Оставаясь приверженным принципу гуманизма, Азербайджан передал его Армении. Отметим, что 26 ноября текущего года еще одно гражданское лицо армянского происхождения было возвращено противоположной стороне", - сообщили в Госкомиссии.