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Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19

Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19 По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Республике Таджикистан оказана гуманитарная помощь с целью борьбы против распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
20 июля 2021 г. 16:13
Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Республике Таджикистан оказана гуманитарная помощь с целью борьбы против распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report, сегодня, 20 июля, самолет с 40 тыс. дозами вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) приземлился в международном аэропорту Душанбе.

Груз в аэропорту принял временный поверенный в делах посольства Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан Вугар Ибрагимов и передал директору Центра иммунопрофилактики Таджикистана Файзали Саидзода и начальнику Управления санитарно-эпидемиологической безопасности министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Наврузу Джафарову.

После предоставления противоположной стороне гуманитарной помощи представитель Минздрава Таджикистана выразил признательность руководству Азербайджана за продолжительную поддержку Таджикистана в борьбе с вирусной инфекцией COVID-19.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan sends 40,000 doses of vaccine to Tajikistan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Tacikistana 40 min doza vaksin göndərib

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