Азербайджан отправил в Таджикистан 40 тыс. доз вакцины от COVID-19

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Республике Таджикистан оказана гуманитарная помощь с целью борьбы против распространения коронавирусной инфекции.

По поручению президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Республике Таджикистан оказана гуманитарная помощь с целью борьбы против распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Report, сегодня, 20 июля, самолет с 40 тыс. дозами вакцины Vaxzevria (AstraZeneca) приземлился в международном аэропорту Душанбе.

Груз в аэропорту принял временный поверенный в делах посольства Азербайджанской Республики в Республике Таджикистан Вугар Ибрагимов и передал директору Центра иммунопрофилактики Таджикистана Файзали Саидзода и начальнику Управления санитарно-эпидемиологической безопасности министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Наврузу Джафарову.

После предоставления противоположной стороне гуманитарной помощи представитель Минздрава Таджикистана выразил признательность руководству Азербайджана за продолжительную поддержку Таджикистана в борьбе с вирусной инфекцией COVID-19.