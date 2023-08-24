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Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм

Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм Азербайджан объявил в розыск Матевосяна Карена, пропагандирующего сепаратизм.
Происшествия
24 августа 2023 г. 18:11
Азербайджан объявил в розыск Карена Матевосяна, пропагандирующего сепаратизм

Азербайджан объявил в розыск Матевосяна Карена, пропагандирующего сепаратизм.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в связи с видеообращением, Матевосяна Карена Эдуардовича, родившегося в 1970 году в городе Баку, а ныне проживающего в азербайджанском городе Ханкенди, которое распространилось 21 августа в Telegram и других информационных интернет-ресурсах, в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело и проводится предварительное расследование.

К.Матевосян был привлечен уголовному по делу в качестве обвиняемого по статьям 279.1 и 283.1 Уголовного кодекса и объявлен в розыск, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

"В настоящее время проводится предварительное расследование, о результатах которого общественность будет подробно проинформирована", - отмечается в сообщении.

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