Азербайджан объявил в розыск 17 наемников и 4 граждан Армении

Генеральной прокуратурой было возбуждено 62 уголовных дела, по которым вынесены решения об объявлении в розыск 21 лица

По возбужденным Генеральной прокуратурой 62 уголовным делам объявлен в розыск 21 человек.

Как сообщает Report, об этом 23 января на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана, посвященном обсуждению состояния дел в 2020 году и предстоящих задач, заявил генеральный прокурор Кямран Алиев.

Генеральный прокурор отметил, что в ходе Отечественной войны органы прокуратуры провели интенсивные следственно-оперативные мероприятия с возбуждением уголовных дел по соответствующим статьям Уголовного кодекса в связи с обстрелом из запрещенного оружия, умышленными нападениями и убийством десятков мирных жителей.

С 27 сентября 2020 года в связи с преступлениями, совершенными в ходе Отечественной войны, в Генеральной прокуратуре было возбуждено 62 уголовных дела, по которым вынесены решения об объявлении в розыск 21 лица, из которых 4 являются гражданами Армении, 17 – наемниками, и их привлечении к ответственности в качестве обвиняемых.

В то же время в результате обстрелов армянскими вооруженными формированиями мирного населения были убиты 93 человека, в том числе 12 несовершеннолетних и 27 женщин. 407 человек, в том числе 50 несовершеннолетних и 101 женщина, получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Во время Отечественной войны по территории ряда районов и городов Азербайджанской Республики было выпущено в общей сложности около 30 тысяч снарядов и 227 ракет, нанесен ущерб многочисленному имуществу, разрушены частные жилые дома, подсобные постройки, многоквартирные жилые дома, нежилые площади, административные здания, принадлежащие различным государственным структурам, религиозные объекты, мечети, церкви и кладбища.

С целью доведения армянских зверств до сведения правоохранительных органов государств мира и соответствующих международных организаций, письма с указанием преступлений, совершенных Арменией, были направлены комиссару ООН по защите прав человека, комиссару Совета Европы по защите прав человека, Координационному совету генеральных прокуроров государств-членов СНГ и другим международным организациям, а также генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран, ходатайства об оказании правовой помощи были направлены 46 компетентным органам 37 иностранных государств.

Также было отмечено проведение необходимых следственно-оперативных мероприятий в рамках норм международного права по уголовным делам, связанным с фактами незаконной предпринимательской деятельности на оккупированных территориях, повлекшей за собой грубые нарушения правил экологии и землепользования конкретными компаниями зарубежных стран, а также по привлечению к ответственности всех виновных лиц, осуществляющих незаконное расселение на наших исконных землях.

Наряду с этим органы прокуратуры тесно взаимодействовали с созданными распоряжениями президента Азербайджанской Республики Государственной комиссией по оценке и ликвидации ущерба, причиненного в ходе оккупации и Координационным штабом по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях.