Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 человек из-за рубежа с начала года

Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 человек из-за рубежа с начала года

Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 обвиняемых из-за рубежа за шесть месяцев текущего года.

https://images.report.az/photo/00346124-5704-44db-beb8-cf7f9fe307be.jpg https://images.report.az/photo/00346124-5704-44db-beb8-cf7f9fe307be.jpg

Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 обвиняемых из-за рубежа за шесть месяцев текущего года. Как передает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам первого полугодия. Согласно информации, органы прокуратуры страны расширили связи с соответствующими органами зарубежных стран и международными организациями. В результате мероприятий, проведенных Управлением международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, была обеспечена экстрадиция 42 обвиняемых из-за рубежа. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram