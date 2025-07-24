Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 человек из-за рубежа с начала года

Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 обвиняемых из-за рубежа за шесть месяцев текущего года.
Как передает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам первого полугодия.
Согласно информации, органы прокуратуры страны расширили связи с соответствующими органами зарубежных стран и международными организациями.
В результате мероприятий, проведенных Управлением международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, была обеспечена экстрадиция 42 обвиняемых из-за рубежа.