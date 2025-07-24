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Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 человек из-за рубежа с начала года

Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 человек из-за рубежа с начала года Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 обвиняемых из-за рубежа за шесть месяцев текущего года.
Происшествия
24 июля 2025 г. 16:12
Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 человек из-за рубежа с начала года

Азербайджан обеспечил экстрадицию 42 обвиняемых из-за рубежа за шесть месяцев текущего года.

Как передает Report, об этом сообщили на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры по итогам первого полугодия.

Согласно информации, органы прокуратуры страны расширили связи с соответствующими органами зарубежных стран и международными организациями.

В результате мероприятий, проведенных Управлением международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, была обеспечена экстрадиция 42 обвиняемых из-за рубежа.

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluq: Bu ilin altı ayı ərzində 42 təqsirləndirilən şəxsin xaricdən ekstradisiyası təmin edilib

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