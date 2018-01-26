Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола 35 женщин и 2 мужчин за торговлю людьми

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел в 2017 году объявило в розыск 6 граждан Азербайджана за торговлю людьми.

Как сообщает Report, 5 из них женщины, 1 - мужчина.

Четверо из них объявлены в международный розыск по линии Интерпола, а поисками двоих было решено заняться в Азербайджане.

Главное управление по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел в общей сложности вынесло решение о розыске 37 человек, двое из которых мужчины, а 35 - женщины. Из них 35 человек объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Все они обвиняются в торговле людьми по соответствующей статье Уголовного кодекса и в их отношении возбуждено уголовное дело.