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    Азербайджан объявил в розыск по линии Интерпола 35 женщин и 2 мужчин за торговлю людьми

    Все они обвиняются в торговле людьми по соответствующей статье УК и в их отношении возбуждено уголовное дело

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел в 2017 году объявило в розыск 6 граждан Азербайджана за торговлю людьми.

    Как сообщает Report, 5 из них женщины, 1 - мужчина.

    Четверо из них объявлены в международный розыск по линии Интерпола, а поисками двоих было решено заняться в Азербайджане.

    Главное управление по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел в общей сложности вынесло решение о розыске 37 человек, двое из которых мужчины, а 35 - женщины. Из них 35 человек объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

    Все они обвиняются в торговле людьми по соответствующей статье Уголовного кодекса и в их отношении возбуждено уголовное дело. 

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