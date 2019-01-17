Азербайджан объявил в международный розыск 9 граждан Турции

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Названо число и личности граждан Турции, объявленных Азербайджаном в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, правоохранительные органы Азербайджана объявили в международный розыск 9 граждан Турции.

Это Эшреф Таш, Ариф Хусейн Учлер, Мурат Нергиз, Бейтулла Синан Аслан, Рачи Доган, Мехмет Али Абдулла Вахап Метин, Огуз Фахри Алирза Эрденер, Хамди Мурат Уста и Бурак Билгили. Они в основном обвиняются в уклонении от налогов, незаконном предпринимательстве, незаконном обороте наркотических веществ, мошенничестве и других преступлениях.

Кроме того, Болгария объявила в международный розыск 10 граждан Турции, Румыния – 4, США и Дания – 3, Россия, Голландия – по 2, Бразилия, Афганистан, Люксембург, Казахстан, Словакия и Грузия - по 1.