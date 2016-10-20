Азербайджан объявил еще одного человека в международный розыск по линии Интерпола - ФОТО

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан объявил еще одного человека в международный розыск по линии Интерпола.

Как сообщает Report, 31-летний Теймур Мамедов обвиняется по ст. 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), 120.2.4 (совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и cт. 228.2.1i (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему, совершенные группой лиц по предварительному сговору), взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Т.Мамедов родился в Баку в 1985 году, является гражданином Азербайджана. Знает азербайджанский и русский языки. Его рост составляет 1,65 м, глаза карие.