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Азербайджан не допустил экстрадиции своего гражданина в Кувейт

Азербайджан не допустил экстрадиции своего гражданина в Кувейт Азербайджан не допустил экстрадиции своего гражданина в Кувейт
Происшествия
24 июля 2025 г. 11:56
Азербайджан не допустил экстрадиции своего гражданина в Кувейт

Гражданин Азербайджана, задержанный в Германии по запросу Кувейта, освобожден после активных дипломатических и юридических усилий.

Об этом сообщил Report адвокат Мухтар Мустафаев.

Он подчеркнул, что Азербайджанское государство защищает своих граждан не только в России, но и в таких странах, как Германия.

"Почти три месяца я вместе с коллегой Эльчином Усубом занимался делом гражданина Азербайджана арабского происхождения Абу Нахле Халеда Абдель Хади, которого власти Германии хотели экстрадировать в Кувейт", - сказал он.

Мустафаев отметил, что Абу Нахле Халед был задержан во время транзита через аэропорт Франкфурта на основании международного розыска, объявленного Кувейтом.

Он является гражданином Азербайджана и Иорданского Королевства. Несмотря на то, что суды первой и апелляционной инстанций Кувейта оправдали его, признав необоснованными выдвинутые против него обвинения, Верховный суд Кувейта приговорил его к лишению свободы. Эти решения были приняты без обеспечения участия Абу Нахле Халеда в процессе.

"Кроме того, была грубо нарушена территориальная юрисдикция. Мой коллега Эльчин Усуб, прекрасно знающий немецкое законодательство, привлек к защите местных адвокатов Янника Хюбнера и Мануэля Оперхальского. Министерства иностранных дел и юстиции Азербайджана оказали серьезную поддержку в этом деле. Посольство Азербайджанской Республики в ФРГ обеспечило консульскую защиту нашего гражданина, а Министерство юстиции оперативно предоставило все необходимые ответы и документы по нашим запросам в связи с данным делом", - добавил он.

По словам Мустафаева, было представлено подробное заключение о необоснованности ареста Абу Нахле Халеда и невозможности его выдачи Кувейту согласно требованиям Европейской конвенции об экстрадиции, ратифицированной Азербайджаном и Германией.

"Наша длительная борьба успешно завершилась, и 22 июля Верховная прокуратура земли Франкфурт-на-Майне приняла решение о немедленном освобождении Абу Нахле Халеда в связи с отсутствием оснований для его экстрадиции", - подчеркнул Мухтар Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке Küveytin sorğusu üzrə Almaniyada saxlanılan Azərbaycan vətəndaşı azad edilib

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