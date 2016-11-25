Азербайджан направляет пожарный самолет в Израиль

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Вечером 24 ноября еще две страны сообщили о готовности оказать помощь Израилю в борьбе с пожарами.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, правительство Украины пообещало в ближайшие часы отправить в Израиль два самолета пожарной авиации. Еще один самолет прибудет из Азербайджана.

Стихийные бедствия начались на этой неделе сразу в нескольких районах страны. Экстренные службы борются с лесным пожаром в районе поселка Натаф около Иерусалима, а также в районе Латруна между Тель-Авивом и Иерусалимом. На севере пожары бушуют у городов Хайфа, Хадера и Зихрон-Яаков. В некоторых районах объявлен режим ЧП и осуществлена эвакуация населения. Жителям Зихрон-Яакова рекомендовано не возвращаться в свои дома до 25 ноября.

Ранее стало известно, что Россия, Греция, Италия, Хорватия, Кипр и Турция направляют 10 самолетов для помощи Израилю в борьбе со стихией.