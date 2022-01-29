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Азербайджан и Турция создают рабочую группу

Азербайджан и Турция создают рабочую группу Будет создана рабочая группа, состоящая из представителей Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и представителей Главного управления турок и родственных сообществ за рубежом при правительстве Турции, а также подг
Происшествия
29 января 2022 г. 13:39
Азербайджан и Турция создают рабочую группу

Будет создана рабочая группа, состоящая из представителей Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и представителей Главного управления турок и родственных сообществ за рубежом при правительстве Турции, а также подготовлен совместный план действий.

Как сообщает Report, соглашение было достигнуто в ходе встречи представителей двух организаций в Анкаре.

Подробно рассказав о деятельности организации, заместитель председателя Главного управления Абдулхади Турус выразил заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанским Агентством во многих областях.

Зампред Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Вюсал Гулиев и исполнительный директор организации Айгюн Алиева подчеркнули важность совместного сотрудничества институтов гражданского общества братских стран. Согласно достигнутой договоренности, рабочая группа начнет свою работу в ближайшее время.

В ходе визита азербайджанская делегация также посетила Великое национальное собрание Турции. Гостей приветствовал руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым. Он выразил удовлетворение визитом официальных лиц агентства в Турцию и подчеркнул преимущества совместного сотрудничества. Шамиль Айрым также отметил необходимость обмена опытом в области законодательства обеих стран относительно институтов гражданского общества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə İşçi qrupu yaradır, birgə fəaliyyət planı hazırlanacaq

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