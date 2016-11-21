Азербайджан и Россия приступили к совместным антитеррористическим операциям на границе

Хачмаз. 21 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня утром сотрудники министерств внутренних дел Азербайджана и России приступили к традиционным совместным пограничным операциям в районах, расположенных на границе двух стран.

Как сообщает северное бюро Report, в этих целях на территории Гусарского и Хачмазского районов поставлены специальные полицейские посты.

Мероприятие продлится до 27 ноября.

Основной целью проведения операций является выполнение комплексных организационно-практических мероприятий по обезвреживанию транснациональных организованных преступных групп и членов террористических организаций, установлению и пресечению каналов поступления оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средства, а также финансовых и материальных средств, направленных на осуществление других противоправных действий.