Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество по разминированию

Председатель Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с вице-премьером, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Председатель Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с вице-премьером, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В ходе встречи представители двух стран обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области разминирования.

Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что минирование кладбищ является проявлением бесчеловечности по отношению к гражданскому населению.

Руководитель ANAMA Вугар Сулейманов сообщил о ходе работ по приоритетным проектам, определенным в плане действий на 2022 год, постепенном вовлечении слушателей курсов к операциям по разминированию, тренингах, проводимых в соответствии с Международными стандартами разминирования, а также о применении технологий искусственного интеллекта.

Министр Артис Пабрикс высоко оценил гуманитарные операции по разминированию на освобожденных территориях, а также масштаб работ по восстановлению инфраструктуры.