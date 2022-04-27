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Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество по разминированию

Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество по разминированию Председатель Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с вице-премьером, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.
Происшествия
27 апреля 2022 г. 17:44
Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество по разминированию

Председатель Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов встретился с вице-премьером, министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

В ходе встречи представители двух стран обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в области разминирования.

Вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что минирование кладбищ является проявлением бесчеловечности по отношению к гражданскому населению.

Руководитель ANAMA Вугар Сулейманов сообщил о ходе работ по приоритетным проектам, определенным в плане действий на 2022 год, постепенном вовлечении слушателей курсов к операциям по разминированию, тренингах, проводимых в соответствии с Международными стандартами разминирования, а также о применении технологий искусственного интеллекта.

Министр Артис Пабрикс высоко оценил гуманитарные операции по разминированию на освобожденных территориях, а также масштаб работ по восстановлению инфраструктуры.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Latvia mull possible cooperation on mine clearance 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Latviya minatəmizləmə üzrə mümkün əməkdaşlığı müzakirə edib

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