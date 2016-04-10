​Азербайджан и Армения 10 апреля обменялись телами погибших военнослужащих

Баку. 10 Апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан и Армения 10 апреля обменялись телами военнослужащих, погибших в ходе боестолкновений в Карабахе в начале апреля.

Как передает Report, об этом сообщает Госкомиссии по гражданам, попавшим в плен, взятым в заложники и пропавшим без вести Азербайджана.

«В соответствии с достигнутыми договоренностями 10 апреля на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил состоялся обмен телами погибших в ходе последних боевых действий», - отмечается в сообщении Госкомиссии.

Обмен осуществлялся при посредничестве Международного комитета красного креста (МККК) и ОБСЕ.

При этом Госкомиссия отмечает, что армянская сторона нарушила режим прекращения огня в ходе процесса обмена.