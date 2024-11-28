Азербайджан экстрадировал в Узбекистан разыскиваемых за мошенничество граждан

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двоих граждан этой страны, находящихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан двоих граждан этой страны, находящихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ведомстве отметили, что граждане Узбекистана Бойтураев Ильхом Хуррамович (1979 г.р.) и Абдуллаев Фарходжон Ахрорджонович (1986 г.р.) были задержаны в Международном аэропорту Гейдар Алиев при прохождении пограничного контроля.

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила ходатайства генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче задержанных. Они были переданы компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя пенитенциарной службы Министерства юстиции.