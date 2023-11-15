Азербайджан экстрадировал в Россию скандального блогера Турала Мамедова

Азербайджанская сторона экстрадировала обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга скандального блогера Турала Мамедова в Россию.
Как передает Report, об этом сообщает Генпрокуратура России.
Ранее 18-летнего Турала Мамедова задержали в Азербайджане по запросу РФ.
По версии следствия, молодой человек вместе с другими юношами намеренно провоцировал конфликты с прохожими и избивал их. Ролики драк выкладывались в соцсетях.
В рамках разбирательства задержаны более десяти человек в возрасте от 14 до 18 лет.
Помимо видео с нападениями на людей, Т. Мамедов выкладывал записи, на которых заметно, как он нарушает правила дорожного движения.