Азербайджан экстрадировал в Россию скандального блогера Турала Мамедова

Азербайджанская сторона экстрадировала обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга скандального блогера Турала Мамедова в Россию.

Азербайджанская сторона экстрадировала обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга скандального блогера Турала Мамедова в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает Генпрокуратура России.

Ранее 18-летнего Турала Мамедова задержали в Азербайджане по запросу РФ.

По версии следствия, молодой человек вместе с другими юношами намеренно провоцировал конфликты с прохожими и избивал их. Ролики драк выкладывались в соцсетях.

В рамках разбирательства задержаны более десяти человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Помимо видео с нападениями на людей, Т. Мамедов выкладывал записи, на которых заметно, как он нарушает правила дорожного движения.