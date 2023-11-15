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Азербайджан экстрадировал в Россию скандального блогера Турала Мамедова

Азербайджан экстрадировал в Россию скандального блогера Турала Мамедова Азербайджанская сторона экстрадировала обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга скандального блогера Турала Мамедова в Россию.
Происшествия
15 ноября 2023 г. 15:50
Азербайджан экстрадировал в Россию скандального блогера Турала Мамедова

Азербайджанская сторона экстрадировала обвиняемого в нападениях на жителей Санкт-Петербурга скандального блогера Турала Мамедова в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает Генпрокуратура России.

Ранее 18-летнего Турала Мамедова задержали в Азербайджане по запросу РФ.

По версии следствия, молодой человек вместе с другими юношами намеренно провоцировал конфликты с прохожими и избивал их. Ролики драк выкладывались в соцсетях.

В рамках разбирательства задержаны более десяти человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Помимо видео с нападениями на людей, Т. Мамедов выкладывал записи, на которых заметно, как он нарушает правила дорожного движения.

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Версия на английском языке Azerbaijan extradites scandalous blogger to Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qalmaqallı blogeri Rusiyaya ekstradisiya edib

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