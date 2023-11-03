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Азербайджан экстрадировал объявленного в международный розыск гражданина Турции

Азербайджан экстрадировал объявленного в международный розыск гражданина Турции Азербайджан экстрадировал объявленного в международный розыск гражданина Турции.
Происшествия
3 ноября 2023 г. 17:39
Азербайджан экстрадировал объявленного в международный розыск гражданина Турции

Азербайджан экстрадировал объявленного в международный розыск гражданина Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Гражданин Турции Файык Карачёл был объявлен в международный розыск с 2022 года по обвинению в покушении на умышленное убийство.

Ходатайство компетентных органов Турции об экстрадиции Файыка Карачёля было направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения через Генпрокуратуру Азербайджанской Республики.

19 сентября текущего года суд принял решение об экстрадиции обвиняемого в соответствии с Европейской конвенцией об экстрадиции от 13 декабря 1957 года.

3 ноября обвиняемый был передан компетентным органам Турции в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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