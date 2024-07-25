Баку экстрадировал гражданина Туркменистана по обвинению в фальшивомонетничестве

Азербайджан экстрадировал в Туркменистан гражданина этой страны, обвиняемого в изготовлении фальшивых денег.

Азербайджан экстрадировал в Туркменистан гражданина этой страны, обвиняемого в изготовлении фальшивых денег.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Находившийся в международном розыске Гаджымухаммет Бекджанов (1994 г.р.) экстрадирован на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Туркменистана.

Он был объявлен в международный розыск в 2019 году, и арестован в Азербайджане в марте 2024 года.

Мужчина был передан компетентным органам Туркменистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.